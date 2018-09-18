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Недвижимость
19.09.2018

Кемеровская компания "СДС-Строй" снова выиграла аукцион на строительство центра бенди в Иркутске

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»),  - Итоги повторных торгов опубликованы на сайте госзакупок 17 сентября. На аукцион была подана единственная заявка, полностью соответствующая требованиям заказчика.

Напомним, предыдущие торги также выиграла компания "СДС-Строй", однако итоги аукциона отменила Федеральная антимонопольная служба на основании жалобы от «Управляющей строительной компании «Сибиряк» из Красноярска.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске планируется построить до 30 ноября 2021 года. Стоимость работ составляет 6,9 миллиарда рублей, которые будут выделены из бюджета Иркутской области.

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