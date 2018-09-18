|Недвижимость
|19.09.2018
|
Кемеровская компания "СДС-Строй" снова выиграла аукцион на строительство центра бенди в Иркутске
|
Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Итоги повторных торгов опубликованы на сайте госзакупок 17 сентября. На аукцион была подана единственная заявка, полностью соответствующая требованиям заказчика.
Напомним, предыдущие торги также выиграла компания "СДС-Строй", однако итоги аукциона отменила Федеральная антимонопольная служба на основании жалобы от «Управляющей строительной компании «Сибиряк» из Красноярска.
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram