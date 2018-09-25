Кинотеатр «Пионер» в Иркутске планируют открыть осенью 2019 года

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский кинотеатр «Пионер», который реконструируют уже больше 10 лет, планируют ввести в эксплуатацию в октябре-ноябре 2019 года. Об этом 26 сентября на депутатских слушаниях сообщил представитель ООО «Торговая площадь Павла Чекотова» Михаил Замаратский. Напомним, компания владеет зданием в историческом центре Иркутска с 2006 года. С того момента и ведётся реставрация одного из старейших объектов областного центра. За 12 лет в здании усилили стены подвала и двух этажей, заменили перекрытия на бетонный монолит и восстановили лепнину. Рядом с кинотеатром провели благоустройство, уложив новый асфальт. Представитель компании отметил, что реставрация культурных объектов имеет ряд особенностей, связанных, в том числе, с тем, что каждый вид работ нужно отдельно согласовывать. Кроме того, на продолжительность реставрации влияют и погодные условия. Так или иначе зимой планируется приступить к внутренней отделке, а летом 2019 года – к фасадным работам. Кинотеатр после открытия сохранит социальную направленность: на протяжении дня в «Пионере» будут проводить мероприятия для детей, а уже после возможны различные фуршеты, общественные мероприятия и так далее. Для этого отведут первый этаж, где, кстати, возможно расположатся и детские кружки. Сам кинотеатр разместят на втором этаже. Зал будет небольшим, на сто зрителей, но многофункциональным: в зависимости от потребностей его можно будет приспособить для театральных постановок или каких-либо деловых мероприятий с соответствующим убранством. Михаил Замаратский подчеркнул, что «Торговая площадь Павла Чекотова» не ставит задачу зарабатывать на этом объекте. Кинотеатр планируют развивать вместе с галереей «Пионер», примыкающей к нему. Депутаты с одной стороны поддержали происходящие изменения, учитывая, что в центре города наблюдается острый дефицит мест для семейного детского досуга такого типа, как предполагается в «Пионере», с другой стороны выразили озабоченность, что открытие кинотеатра увеличит и без того большую транспортную нагрузку на улицу Карла Маркса. По словам Михаила Замаратского, для решения этой проблемы предполагается задействовать улицу Ударника за зданием. Именно там возможно разместить парковочные места. Напомним, здание построили в конце 19 века по проекту известного архитектора Александра Артюшкова. Кинотеатр стоит на месте деревянной одноэтажной купеческой усадьбы. В 1897 году её выкупило общество страхования от огня. Кино в здании общества страхования от огня стали показывать с 1935 года, здание тогда всё ещё было одноэтажным, облик, знакомый иркутянам, оно приобрело после реконструкции 1936-1937 годов. Решение надстроить второй этаж принял архитектор Борис Кербель. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков дума иркутска

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