Кредитный портфель девелоперов жилья в Сбербанке превысил полтриллиона рублей

Москва, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк подвел итоги работы с застройщиками за четыре месяца 2020 года. С начала года кредитный портфель девелоперов жилья в банке вырос на 19% и достиг 526 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, доля банка по проектному финансированию с эскроу в России, по данным на 1 апреля 2020 года, составила 68% (по количеству заключенных договоров). Сегодня около половины кредитного портфеля Сбербанка составляют проекты с эскроу. Несмотря на пандемию и режим самоизоляции, застройщики сохранили активность. В апреле 2020 года Сбербанк одобрил 96 кредитных заявок от девелоперов на 166 млрд рублей (с начала года – 231 заявку на 328 млрд рублей). Также в апреле было открыто 7 тыс. счетов эскроу на 41 млрд рублей (с начала года – 26 тыс. счетов на 88 млрд рублей). Также отмечается высокая востребованность таких продуктов, как кредит под будущую прибыль и проектный бридж (внедрены в прошлом году), которые позволяют заемщикам покрыть дефицит собственного капитала, необходимого для получения проектного финансирования. В 2020 году банк реализовал уже 11 таких сделок на сумму 9,3 млрд рублей. В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в банк поступило на 6% меньше кредитных заявок от застройщиков, при этом за этот же период банк одобрил на 49% больше сделок. Доля заявок с эскроу в общем объеме выросла на 12 п. п. и на начало апреля составила 93% в общем объеме поступивших заявок. Банк принимает активное участие в реализации антикризисных мер поддержки застройщиков. Сбербанк готов оперативно отработать с девелоперами вопрос субсидирования процентной ставки в рамках постановления правительства №626, а также уже выдает гражданам ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по субсидируемой ставке 6,4% годовых. В рамках комплексного предложения для застройщиков и покупателей, с учетом госпрограммы, ставка по ипотеке на стадии строительства может быть снижена до 2,4% годовых. – Сегодня можно с уверенностью сказать, что переход на эскроу практически состоялся. Сбербанк оказывал застройщикам поддержку в ходе этого поэтапного перехода, в том числе внедряя и модернизируя продукты и сервисы с учетом новой реальности. Актуальным сегодня является развитие онлайн-сервисов. В марте мы запустили в промышленную эксплуатацию сервис «Личный кабинет застройщика», и сейчас каждая пятая заявка подается застройщиками через него, – отмечает вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов. В нынешней ситуации, по его словам, важна государственная поддержка застройщиков в форме субсидирования новых и действующих проектов и стимулирования спроса на жилье. – Мы ожидаем, что правительством будет принята мера по субсидированию процентной ставки и затрат на инфраструктуру по новым проектам с эскроу. Для этого по нашим оценкам потребуется около 55 млрд рублей на первом этапе. Как только программа будет утверждена, банк в рамках нее готов активно начать реализацию проектов совместно с застройщиками. Эти и другие меры помогут отрасли преодолеть сложившиеся обстоятельства с минимальными потерями, а гражданам – успешно решить жилищный вопрос, – говорит Сергей Бессонов. В настоящий момент в России строится около 100 млн квадратных метров жилья, около 1/3 из которых – проекты с эскроу. В 2019 году было введено в эксплуатацию 43,4 млн квадратных метров жилья, лидер по вводу по-прежнему остается Центральный федеральный округ (на него приходится около 1/3 введенного жилья в РФ). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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