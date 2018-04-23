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21.04.2018

Крупнейший иркутский торговый центр «СильверМолл» требуют закрыть через суд

Иркутск, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловский районный суд Иркутска поступил иск прокуратуры с требованием приостановить деятельность ТРК «СильверМолл» и «АйсПипл». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прокуратура  19 апреля направила в суд иск к владельцам этих ТРК. От них требуют устранить многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в зданиях торгово-развлекательных комплексов. Одновременно прокуратура ходатайствует о приостановлении деятельности комплексов до вынесения судом решения.

Напомним, ранее по тем же причинам приостановили деятельность ТРЦ «Радуга» в селе Хомутово Иркутского района«Карамель» в Иркутске, «Новая Дача» на Байкальском тракте. Кроме того, во время прокурорской проверки выяснилось, что у собственника здания торгового центра «Золотой рай» в Черемхово отсутствует разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Его работа также приостановлена до получения необходимых документов.

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