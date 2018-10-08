КСП: Иркутской области необходима госпрограмма в сфере охраны объектов культурного наследия

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области необходимо разработать государственную программу в сфере охраны объектов культурного наследия – существующая ведомственная целевая программа не обеспечивает комплексного подхода к решению проблем в этой области. Об этом 9 октября на заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС сообщила заместитель председателя региональной Контрольно-счетной палаты Юлия Махтина. Она рассказала депутатам об итогах проверки законного и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 и 2018 годах на сохранность, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности Приангарья. – У нас нет системного подхода к включению таких объектов в ведомственную целевую программу, – добавила она. – Например, в 2017-2018 годах объекты включались в ВЦП по обращениям граждан в адрес президента России, по поручениям губернатора, по обращению балансодержателя в адрес правительства и так далее. Исполняющий обязанности руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко отметил, что почти все рекомендации КСП по результатам проверки исполнены. В ведомстве разработали положение о создании межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься отбором объектов для включения в ВЦП. Что же касается разработки госпрограммы, то министерство экономического развития Иркутской области считает это нецелесообразным его создание и не видит в этом необходимости. Минкультуры в свою очередь обещало озадачиться вопросом. В Контрольно-счетной палате Иркутской области считают, что региональная служба по охране объектов культурного наследия не задействует все механизмы планирования мероприятий по сохранению зданий. Из содержания ВЦП невозможно установить целевой характер объемов финансирования, видов планируемых работ. При этом есть примеры, когда в основную стоимость работ по восстановлению объектов включаются расходы на закупку оборудования, чего делать нельзя: в данном случае это противоречит законодательству. Например, при реконструкции Дома литераторов в Иркутске в общую смету включили 500 тысяч рублей на закупку мебели. Средства пришлось восстановить. За 2017-2018 годы в ВЦП включались по шесть объектов (менее 11% от общего числа объектов культурного наследия). Их внесение в программу зависит от возможностей регионального бюджета. В отдельных случаях это ведет к разрушению зданий. Зачастую организации, у которых они находятся на балансе, не в силах заниматься объектами. Например, Дом офицеров находится на балансе Центра социальных и информационных услуг молодежи. – Это маленькое учреждение, очень маленький штат и зарплаты. У них нет реальной возможности качественно заботиться об этом огромном здании. Даже элементарно «выбить» деньги на это дело. В 2017 году были предусмотрены деньги на корректировку проекта реставрации. Но учреждение не смогло их правильно освоить. Проект не подготовлен. Только в октябре 2018 года в бюджет внесены дополнительные средства на то, чтобы его завершить. Более двух лет длится работа по корректировке проекта, который уже был когда-то сделан, но под него не нашли деньги, – обратила внимание Юлия Махтина. Андрей Фоменко сообщил, что эскизный проект находится в ведомстве. – К ноябрю, я думаю, мы получим заключение и после этого направим проект на дальнейшую экспертизу. Есть надежда, что в следующем году мы получим положительное заключение и приступим к работе, – добавил он. Дом офицеров будет использоваться для подготовки молодежи к военной службе. По данным на 16 мая 2018 года, в Реестре государственной собственности Иркутской области находится 204 объекта культурного наследия, в том числе, 15 объектов значится в казне Иркутской области, 189 объектов закреплены за 59 балансодержателями на праве оперативного управления областными государственными учреждениями. При этом сравнительный анализ объектов культурного наследия, числящихся на балансе Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области (12 объектов), с данными реестрового учета (13 объектов) Минимущества региона показал, что на балансе ЦСН не значатся два жилых дома по улице Бабушкина (памятник федерального значения), тогда как по Реестру правообладателем выступает ЦСН. Здания были закреплены в разрушенном состоянии, их физический износ еще в конце 2002 года составлял 91-93%. Объекты значились как два жилых дома. Одновременно за ЦСН по данному адресу на праве оперативного управления закреплены два нежилых здания «Усадьба Винтинова» (два смежных дома). ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков заксобрание

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