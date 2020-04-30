«Курбатовские бани» в Иркутске намерены воссоздать к середине 2022 года

Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выдала разрешение на строительство и сохранение «Курбатовских бань» в Иркутске. Восстановить их планируется к середине 2022 года, сообщает пресс-служба регправительства.

Сейчас «Курбатовские бани» полностью разобраны. Проект реставрации разработала организация, имеющая соответствующую лицензию Министерства Культуры РФ. В соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия проект получил положительные заключения государственной историко-культурной, экологической и технической экспертиз, прошел процедуру общественных обсуждений на официальном сайте службы.

Объект культурного наследия будет соответствовать современным требованиям технических регламентов и сейсмобезопасности. Оформление фасадов выполнят на основании архивных данных. Внутренние интерьеры тоже оформят в духе конца 19 века. За собственником будет закреплено обязательство по сохранению объекта культурного наследия.

Согласно федеральному законодательству, воссоздание исторических зданий ведется с учетом их приспособления под современные нужды, которые могут значительно отличаться от первоначального использования. Тем не менее, собственник решил сохранить назначение объекта, в нем будет открыт банный комплекс, доступный для всех желающих. Также в нем разместятся пятизвездочный отель, ресторан и кафе. В рамках реализации проекта проведут благоустройство прилегающей территории. Завершить работы планируется в середине 2022 года.

«Бани Курбатова и Русанова» являются объектом культурного наследия регионального значения, в данный момент они полностью демонтированы. Конструкции здания имели высокую степень заражения микроорганизмами. Из-за их глубокого проникровения было невозможно ликвидировать биозараженность строительных материалов.

Решения о сносе сохранившихся фрагментов Курбатовских бань многократно принимали экспертные комиссии. Впервые документ «О сносе памятника и дальнейшем воссоздании только фасадов» был подписан в 1988 году. В протоколе сказано, что здание объекта культурного наследия находится в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции. Сохранение отдельных существующих деталей не представляется возможным. В 2003, 2004, 2007 годах аналогичные решения принимали «Иркутский Промстройпроект», «Предприятие Иркут-Инвест».

– Реставрация Курбатовских бань – это очень обсуждаемая тема среди общественности и экспертного сообщества. Мы вместе обсуждаем все этапы работ. Контроль ведет служба по охране объектов культурного наследия и служба государственного строительного надзора Иркутской области. Заказчик достиг договоренность о проработке возможности внесения изменений в части архитектурных решений фасадов, – сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Между тем, напомним, общественная организация «Наследие» инициировала судебный процесс по Курбатовским баням, снесенным год назад в рамках реконструкции объекта. Они занимали три здания по улице Гаврилова, 2. Общая площадь самих зданий составляла свыше 3,5 тысячи квадратных метров, земельного участка, где они расположены – 4,35 тысячи квадратных метров. Два здания являлись двухэтажными, одно – трехэтажным. Позже общественники сообщили, что ситуация с банями находится на паузе.