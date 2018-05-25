Квартиры в новостройках Иркутска подорожали, а вторичное жильё подешевело

Иркутск, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Портал недвижимости RealtyVision опубликовал информацию о стоимости покупки и аренды жилья в Иркутской области.

Так, новые квартиры в Иркутске подорожали почти на 11% в апреле по сравнению с мартом текущего года. Самый дорогой квадратный метр жилья был замечен в ЖК «Нижняя Лисиха-4» - 68 тысяч 920 рублей, в ЖК «Новый век» стоимость квартир за квадратный метр достигала 64 тысяч 500 рублей, в клубном доме на Звездинском цена равнялась 64 тысячам рублей, а в ЖК «Нижняя Лисиха» и ЖК «Байкальский Форт» купить жильё в новостройке можно было за 61 тысячу рублей.

В жилом районе «Юго-Западный» и ЖК «Премьер» были зафиксированы самые низкие цены – 37 и 39 тысяч рублей соответственно.

Но если квартиры в новостройках иркутянам обходились по завышенной цене, то с вторичным жильём произошла обратная ситуация. В среднем стоимость таких квартир упала на 0,65% и составила 54 тысячи 886 рублей. В Свердловском округе «вторичка» подешевела больше всего – на 0,81% из-за чего стоимость жилья упала до 54 тысяч 321 рубля за «квадрат». В Октябрьском округе уменьшение стоимости менее значительное – 0,19%, что равняется 59 тысячам 906 рублям. Ленинский округ показал падение стоимости вторичного жилья на 0,06% — до 47 тысяч 566 рублей.

При этом в Правобережном округе вторичные квартиры, наоборот, подорожали на 1,9%. Средняя стоимость жилья здесь составила 57 тысяч 80 рублей.

А вот с арендой жилья получилась интересная ситуация. По данным аналитиков сайта RealtyVision снять трёхкомнатную квартиру в Иркутске оказалось дешевле, чем снять «двушку». В апреле текущего года средняя стоимость аренды трёхкомнатной квартиры составила 16 тысяч 500 рублей, что на 23,8% ниже, чем в марте. В свою очередь, стоимость аренды двухкомнатной квартиры колебалась в районе 18 тысяч 812 рублей. Но даже этот показатель меньше мартовского на 5,94%.

Тем, кто решил снимать однокомнатную квартиру в этом апреле, пришлось доплатить. «Однушки» выросли в цене на 4,49%, что составило 14 тысяч 106 рублей.

Апрель вышел выгодным месяцем для арендаторов и тех, кто предпочитает жильё, которое уже когда-то находилось в чьей-то собственности. А вот любителям новостроек пришлось раскошелиться на новые квартиры. О статистике цен на майскую недвижимость можно будет узнать в следующем месяце.