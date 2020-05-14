Лабораторию для работы с африканской чумой свиней построят в Иркутске

Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория проводит электронный аукцион по определению подрядчика для реконструкции здания на улице Боткина в Иркутске.

В здании будет размещен защищенный лабораторный блок для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных.

Общая сумма закупки составляет 409 миллионов 848 тысяч 742 рубля. Реконструкция объекта пройдет в три этапа и должна быть завершена до 20 ноября 2023 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18 мая. Аукцион пройдет на электронной площадке «ЭТП Газпромбанк» 18 мая в 13:00.