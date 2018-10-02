Лесной участок по Александровскому тракту незаконно отдали в частную собственность

Иркутский район, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе лесной участок площадью 57 гектаров незаконно передали в собственность частному лицу. Изъять его удалось только через суд, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, участок расположен вблизи посёлков Урик, Усть-Куда и Столбова. В собственность эта земля не могла быть передана, только в аренду или возмездное пользование.

Лесные земли, говорят в прокуратуре, ограничены в обороте. Они должны быть открыты и свободны для доступа для всех желающих. Пребывать в них можно бесплатно, также как и собирать дикоросу.