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Недвижимость
03.10.2018

Лесной участок по Александровскому тракту незаконно отдали в частную собственность

Иркутский район, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе лесной участок площадью 57 гектаров незаконно передали в собственность частному лицу. Изъять его удалось только через суд, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, участок расположен вблизи посёлков Урик, Усть-Куда и Столбова. В собственность эта земля не могла быть передана, только в аренду или возмездное пользование.

Лесные земли, говорят в прокуратуре, ограничены в обороте. Они должны быть открыты и свободны для доступа для всех желающих. Пребывать в них можно бесплатно, также как и собирать дикоросу.

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