Мэрия Иркутска добивается отмены соглашения о сроках сноса рынка «Знаменский»

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Четвёртый арбитражный апелляционный суд в Чите 25 апреля рассмотрит иск со стороны администрации Иркутска по поводу аннулирования мирового соглашения между правительством Иркутской области и администрацией рынка «Знаменский». Об этом стало известно 25 апреля на депутатских слушаниях в думе Иркутска.

Как сообщила заммэра-председатель КУМИ Иркутска Екатерина Козулина, мировое соглашение предусматривает продление срока для добровольного сноса рынка до февраля 2019 года. Между тем, в мае прошлого года КУМИ потребовало демонтировать здания рынка к июлю.

Затем по требованиям общественности срок был продлен до конца 2017 года. Поскольку объекты так и не были снесены, сейчас местными властями заключён контракт на принудительный снос.

Напомним, ранее геодезическая экспертиза показала, что площадь самовольно занятой территории составляет 17 тысяч квадратных метров. Участок расположен на территории, государственная собственность на которую не разграничена. В соответствии с законодательством ею распоряжается министерство имущественных отношений Иркутской области.