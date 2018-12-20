Мэрия Иркутска отчиталась перед депутатами о расселении людей из ветхого и аварийного жилья

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в рамках муниципальной программы только за счет средств местного бюджета заключено 11 контрактов на сумму 231,5 млн рублей для приобретения 114 квартир общей площадью 5,7 тысяч квадратных метров.

На эти средства расселены 15 многоквартирных домов, сообщила руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Красноперова на депутатских слушаниях в думе Иркутска. В результате в текущем году снесено пять многоквартирных домов, рассказала она.

Также на 2018 год было запланировано переселение 162 человек из 65 жилых помещений общей площадью 1 тысяча 901 квадратный метр в десяти домах, расселение которых начато в 2016 году и ранее. Сейчас из них полностью расселены шесть – это 109 человек из 31 жилого помещения.

Кроме того, планировалось завершить начатое в 2017 году расселение двух домов – его предполагается закончить до конца года.

– Из запланированных ранее в 2018 году не расселены жители одной квартиры на Степана Разина 9А – расселение там идет по процедуре изъятия через суд, назначена дополнительная экспертиза выкупной цены. Также по собственникам двух квартир по адресу Лапина, 3Б начата судебная процедура в связи с изъятием участка под домом в муниципальную собственность, – отметила Лариса Красноперова.

Также продолжалось расселение по муниципально-адресной программе в рамках региональной программы. По ней в 2018 году завершено расселение семи домов, в новые квартиры переехали 134 человека. По этой программе в 2018 году снесено 24 многоквартирных дома.

Депутаты, заслушав доклад, отметили, что местным властям нужно более активно вести работу по признанию домов аварийными для получения максимального финансирования в соответствующих федеральных программах следующих периодов. Кроме того, комитету по градостроительной политике предложено извещать о внесении дома в реестр аварийных региональный Фонд капремонта – чтобы с жителей прекратили взимать плату на ремонт. Сейчас собственники каждой из квартир должны идти в Фонд с выпиской из реестра, при этом они иногда и сами не знают о включении дома в число аварийных. Также администрации Иркутска рекомендовано эффективнее работать в направлении РЗТ.