Мэру Усть-Кутского района Тамаре Климиной направлено предостережение прокуратуры по нарушениям сроков строительства ФОКа

Усть-Кут, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Правоохранительные органы взяли под контроль строительство плавательного бассейна в городе Усть-Куте в связи с угрозой срыва реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» в Иркутской области.

Прокурор Усть-Кута объявил предостережение мэру Усть-Кутского района Тамаре Климиной о недопустимости нарушения закона, сообщили в ведомстве.

В декабре 2019 года прокуратура в ходе надзора за исполнением органами местного самоуправления законодательства, направленного на реализацию национальных проектов, установила, что в ходе строительства бассейна в Усть-Куте допущено существенное отставание от плана. Освоение средств, выделенных из областного бюджета в 2019 году, составило 52,9%.

– Неисполнение региональных проектов ставило под угрозу их реализацию в текущем финансовом году, исполнение указа президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в августе 2017 года администрация Усть-Кутского района по итогам аукциона заключила договор на строительства ФОКа с ООО «Атмен Хаус». Ввод объекта планировался на 30 сентября 2019 года. Однако через год контракт был расторгнут администрацией в одностороннем порядке. Новый контракт был заключен с ООО «Вещьторг» в декабре 2018 года, срок ввода перенесен на 1 октября 2020 года. Объемы финансирования по первому контракту составляли 149,5 млн рублей, по второму контракту – 127,5 млн рублей. Помимо этого, из местного бюджета направлено 37 млн рублей на приобретение для подрядчика строительных материалов – бетона, металлоконструкций, стеновых панелей.

Как сообщили в администрации района, сейчас строительством бассейна занимается ООО ФСК «ГорСтройПроект».

В прокуратуре Усть-Кута отметили, что в январе 2019 года прокурор направил постановление в СО МО МВД России «Усть-Кутский» для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении неустановленных лиц строительной организации «в связи с причинением существенного вреда Усть-Кутскому муниципальному образованию, а также законным правам и интересам населения Усть-Кута при строительстве бассейна». По результатам проверки следователем СО возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество.