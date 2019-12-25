Межведомственная рабочая группа осмотрела подтопленные летним наводнением жилые дома в Байкальске

Байкальск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межведомственная рабочая группа, созданная по поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в период с 20 по 22 декабря осмотрела 100% жилого фонда, который летом 2019 года подвергся наводнению в Байкальске.

В зоне ЧС расположено 213 объектов, из них 104 многоквартирных, 109 частных домов. На территории проживают 5049 человек.

– Выявлены повреждения конструктивных элементов: фундаменты подмыты и пропитаны водой, на отмостках и фундаментах зданий по периметру образовались наросты мха, плесени и грибка, подвалы многоквартирных и частных домов отсырели, в подъездах обнаружены следы протекания крыш. Для постоянного проживания граждан необходимо просушить и дезинфицировать подвалы, устранить грибок, а также произвести косметический ремонт подъездов, – доложил заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Александр Федоров.

В ходе осмотра установлено, что по 27 многоквартирным домам дефектов и повреждений вследствие паводков не обнаружено, их общее техническое состояние – удовлетворительное. В шести МКД (общежития) деформированы несущие и ограждающие конструкции. Стены пропитаны влагой и имеют трещины, обнажены стальные закладные и арматура. Панельные стены имеют дефекты и повреждения, трубопроводы систем холодного, горячего водоснабжения и канализации заржавели. Вышеуказанные дефекты могут являться основанием для признания этих шести МКД аварийными и подлежащими сносу.

Как сообщает пресс-служба регправительства, 24 многоквартирных дома, попавших в зону затопления, включены в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». По 66 многоквартирным и 10 частным домам администрация Байкальска заключила контракт со специализированной организацией для проведения строительно-технической экспертизы с целью признания домов аварийными или пригодными для проживания. Срок завершения работ по контракту – 31 декабря 2019 года.

План работы межведомственной группы включает в себя также мероприятия по восстановлению и ремонту дорог, автомобильных и пешеходных мостов, инженерную защиту рек, мероприятия по ликвидации накопленного вреда в результате деятельности БЦБК.