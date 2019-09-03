Михаил Гильдебрант: в затопленной деревне Евдокимова почти половина домов не подлежит восстановлению

Тулунский район, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Затопленную часть деревни Евдокимова в Тулунском районе планируют восстановить на новом месте. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Напомним, глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС Виталий Мутко в ходе визита в Иркутскую область посетил деревню Евдокимова в Тулунском районе, пострадавшую в результате паводков летом этого года.

О посещении территории его попросили местные жители накануне – в ходе встречи с пострадавшими в Тулуне. Граждане просили Виталия Мутко рассмотреть возможность сохранения и дальнейшего развития села.

Как рассказал мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант, в результате паводка пострадало 87 домов, 42 из них уже обследовано и не подлежит восстановлению. По остальным домам обследование провести пока невозможно, так как у хозяев нет правоустанавливающих документов. Помимо этого, утрачены школа, детский сад и сельский клуб.

Виталий Мутко предложил привлечь органы прокуратуры и другие ведомства для скорейшего установления прав жителей на утраченные и поврежденные дома.

– Нижняя часть деревни должна быть отселена. В ближайшее время должны быть приняты решения, обследованы дома, выданы сертификаты взамен утраченного жилья. Исходя из предпочтений людей, будет решено, уедут ли они отсюда или будет возведена вторая очередь поселка, – сообщил Виталий Мутко.

По словам мэра района, в настоящее время уже подобран участок для нового строительства, однако, требуется перевести назначение земельного фонда под жилую застройку, внести изменения в генплан.

Также планируется построить новую школу-детский сад взамен утраченных. Под эти цели также определен участок. Пока 80 учеников из затопленного учреждения будут ездить на выделенных автобусах в соседнюю Бадарскую среднюю школу.