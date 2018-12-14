Минимущества выкупило часть здания бывшего ночного клуба "Стратосфера" в Иркутске

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о том, что Министерство имущественных отношений Иркутской области выкупило у ООО "Магазин "Золотая осень" помещение площадью 1448,3 кв. м., расположенное в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 15.

Закупка проводилась у единственного поставщика. Стоимость сделки составила 101 493 000 рублей.



Как сообщалось ранее, 14 ноября 2018 года глава Минимущества Иркутской области Владислав Сухорученко подписал приказ о приобретении здания бывшего кинотеатра «Гигант» в Иркутске по улице Карла Маркса, 15. До 2014 года там располагался ночной клуб «Стратосфера» и кинотеатр «Второй этаж».



Предполагается, что часть помещений будут переданы Иркутскому театральному училищу в аренду под курс подготовки будущих артистов балета.