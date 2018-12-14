|Недвижимость
|13.12.2018
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Минимущества выкупило часть здания бывшего ночного клуба "Стратосфера" в Иркутске
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Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о том, что Министерство имущественных отношений Иркутской области выкупило у ООО "Магазин "Золотая осень" помещение площадью 1448,3 кв. м., расположенное в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 15.
Закупка проводилась у единственного поставщика. Стоимость сделки составила 101 493 000 рублей.
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