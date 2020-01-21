Минстрой Приангарья: к 1 февраля госэкспертиза одобрит четыре типовых проекта частных домов для подтопленных районов

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Четыре типовых проекта индивидуальных жилых домов для районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, к 1 февраля 2020 года должны получить положительное заключение госэкспертизы. Об этом заявила и.о. министра строительства Светлана Свиркина на совещании врио губернатора Игоря Кобзева с Союзом строителей региона.

После одобрения экспертами, проекты будут готовы к использованию. Опираясь на типовую документацию, строители Иркутской области смогут приступить к массовой застройке Тулуна и Нижнеудинска.

Игорь Кобзев заметил, что несмотря на стремление правительства Иркутской области возвести в пострадавших районах многоквартирные дома, люди хотят индивидуальное жилье с участком земли. Поэтому нужно удовлетворить потребности местного населения.

– Через неделю застройщики должны ответить на вопрос о готовности приступить к работам. Тех строителей, кто не будет участвовать, на дальнейшие встречи мы не будем уже приглашать. Мы поговорим с теми, кто останется. Я им расскажу свое видение, я пойму, что это – патриоты Иркутской области, что с ними можно идти дальше. Я готов с ними дальше работать. Все остальные, кто не захочет, пойдут в своем направлении и будем жить параллельно, – отметил врио губернатора Игорь Кобзев.

Светлана Свиркина заметила, что застройщиков региона отпугивает от работ два момента – отсутствие инженерной инфраструктуры и длительное прохождение экспертизы. Сейчас в пострадавших районах уже реализуется два типовых проекта, еще четыре – на очереди.

Свое мнение по этому вопросу выразил депутат Заксобрания Иркутской области и генеральный директор Благотворительного фонда поддержки гражданских инициатив «Новый город» Александр Битаров.

– Я вам дам слово: мы готовы за две недели провести мобилизацию и перебросить людей, если будут готовы все документы, – заявил Александр Битаров.

Игорь Кобзев поддержал инициативу и отметил, что застройщику необходимо держать связь с Минстроем региона. Также врио губернатора отметил, что никаких ограничений для строителей, которые, как ему известно, существовали ранее, теперь не будет и выйти на строительство объектов сможет любой подрядчик.