Минстрой РФ: в подтопленных территориях Приангарья не просто ликвидация ЧС, а большой инвестпроект

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В подтопленных территориях Иркутской области мы имеем дело не просто с ликвидацией последствий ЧС, а с большим инвестиционным проектом, в который государство вкладывает значительные средства. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Дмитрий Волков 5 февраля на совещании по вопросам строительства объектов в целях ликвидации последствий наводнения. Совещание состоялось в правительстве Иркутской области под председательством главы региона Игоря Кобзева. – Туда государством уже вложено более 15 млрд рублей, и оно продолжит вкладывать, – отметил замминистра. – Только одна программа, связанная с социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой, превышает 40 млрд рублей, которые инвестирует государство в течение четырех лет. Это дает возможность не только ликвидировать последствия паводка, но и сделать шаги в развитии территории. От нас при этом требуется комплексный подход с учетом того, что нужно людям – нам нужно сразу выстраивать комфортную городскую среду. Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина рассказала о текущей ситуации с восстановительными работами. – Мы обещали, что уже к 1 февраля будет положительное заключение по проектным изысканиям, инженерным сетям и дорожной сети в микрорайоне Березовый (Тулун), однако сейчас мы рассчитываем получить результаты экспертизы в ближайшие дни. Глава ведомства заявила, что в связи с многочисленными задержками региональные власти будут настаивать на замене главного инженера в компании, которая занимается проектированием, если это не поможет – то поставят вопрос и по должности ее директора. Также Светлана Свиркина сообщила, что единственными поставщиками услуг по восстановлению зданий и инфраструктуры в подтопленных территориях предлагается назначить Дорожную службу Иркутской области и Иркутское региональное жилищное агентство. При этом Дорожая служба займется восстановлением зданий и инфраструктуры в труднодоступном Алыгжере, а агентство – в остальных территориях. И. о. министра рассказала, что для проведения проектно-изыскательских работ по ряду объектов капитального строительства в Службу заказчика Иркутской области поступило 203,6 млн рублей для заключения 14 контрактов на проектно-изыскательские работы. В экспертизе находятся десять проектов, среди которых строительство культурно-досугового центра в поселке Евдокимовский, индивидуальных жилых домов, проекты сетей водоснабжения, водоотведения, электрических сетей. На совещании стало известно, что к восстановлению пострадавших населенных пунктов привлекаются новые подрядчики. Только за последнюю неделю о желании работать в пострадавших территориях заявили еще две компании. Одна к осени построит 35 индивидуальных жилых домов, другая возведет ряд социальных объектов. – Мы исходим из базового предложения, что работать должны иркутские строители. И появление новых участников работ – это величайшее достижение, так как сначала компании неохотно соглашались. Предлагаю включаться и дальше. Хочу отметить, что в Иркутской области прекрасные архитекторы, работа которых не требует привлечения специалистов из других регионов, – сказал Дмитрий Волков. Принято решение в течение трех недель создать комплексные планы освоения территорий с включением всех строящихся и восстанавливаемых объектов. Это позволит проанализировать потребности жителей и сейчас, на стадии проектирования, решить многие вопросы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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