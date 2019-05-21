Минздрав обещает отремонтировать Усть-Илимскую горбольницу в 2021 году

Усть-Илимск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дорожную карту по размещению учреждений здравоохранения в Усть-Илимске обсудили депутаты на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите, которое прошло 21 мая под председательством Александра Гаськова. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

В 2018 году в Усть-Илимске были закрыты на ремонт терапевтическое и педиатрическое отделения левобережного филиала Усть-Илимской городской больницы. Решение было принято из-за предписаний Роспотребнадзора о том, что помещения не соответствуют нормативам СанПина. После закрытия отделений жителям левобережного округа Усть-Илимска приходится ездить в другую часть города, что вызывает недовольство горожан.

Вопрос о доступности медицинской помощи жителям Усть-Илимска и Усть-Илимского района уже рассматривался комитетом по инициативе заместителя председателя комитета Артёма Лобкова. Министерство здравоохранения Иркутской области сообщило, что после проведения ремонта здания на левом берегу, терапевтическое и педиатрическое отделение туда возвращать не будут, они останутся в основном здании больницы.

Отремонтированные же помещения будут переданы детской поликлинике и городской поликлинике №1. Депутаты попросили Минздрав разработать подробную дорожную карту по этому вопросу и представить её комитету.

Как рассказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, до 1 июля 2019 года планируется провести обследование зданий, к июлю 2020 года – разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, сами работы планируется провести в 2021 году.

В помещениях, где будет располагаться детская поликлиника, после ремонта будет организован третий этап медицинской реабилитации для детей, внедрен комплекс мероприятий по профилактике инвалидности среди детей. Также откроется дневной стационар на 10 коек, будет организовано лечение в новом физиотерапевтическом отделении с современным оборудованием. В помещениях, которые будут переданы городской поликлинике №1, откроют дневной стационар для реабилитации третьего типа, необходимый для пациентов первичного сосудистого отделения. Также предусмотрен кабинет паллиативной помощи, организация работы выездной патронажной службы. Кроме того, планируется открыть кабинеты узких специалистов.

Артём Лобков обратил внимание, что после переезда терапевтического отделения в основное здание больницы, коечный фонд был сокращен со 105 до 80, и спросил, достаточно ли этого количества для оказания качественной и своевременной помощи жителям города. По словам министра, доступность медицинской помощи не снизалась, так как ранее койки не были загружены в соответствии с нормами. Первый заместитель мэра Усть-Илимска Любовь Пронина рассказала, что жители левого берега города недовольны перемещением отделений, однако если план министерства по ремонту учреждений и организации их работы будет реализован в полном объёме, то город готов поддержать его и провести разъяснительную работу с жителями. По итогам обсуждения комитет рекомендовал министерству здравоохранения продолжить работу по реализации дорожной карты.

Кроме того, комитет рекомендовал принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской области», которым предлагается вручать гражданам, которым присваивается такое звание, соответствующий нагрудный значок.