Минздрав РФ поддержал проект строительства радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкоцентра в Иркутске

Москва, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Виталий Шуба встретился с заместителем министра здравоохранения РФ Натальей Хоровой. Темой беседы стали вопросы финансирования строительства в Иркутске радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра.

Сенатор сообщил, что несколько дней назад принято постановление правительства Иркутской области о заключении концессионного соглашения по строительству и эксплуатации нового корпуса. Подписать соглашение планируется до конца июня.

В соответствии с проектом, общая сумма затрат на создание объекта составляет 5,1 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд – строительно-монтажные работы (включая затраты на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям), 3,3 млрд – оборудование, мебель, инвентарь, сообщает пресс-служба сенатора.

Виталий Шуба рассказал заместителю министра, что в настоящее время филиалы областного онкодиспансера, расположенного в Иркутске, работают в ряде других городов – Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском. Медицинское оборудование в них 1986-1998 годов выпуска.

– Из-за высокой нагрузки на отделения радиотерапии оборудование не справляется с объемом работы, выходит из строя, – подчеркнул сенатор. – Это приводит к серьезному снижению качества оказания медицинской помощи.

Ввод нового радиологического корпуса позволит оказывать радиологическую помощь населению Иркутской области и соседних регионов в полном объеме и на современном уровне.

Как сообщил Виталий Шуба по итогам встречи, Минздрав РФ поддерживает проект строительства в Иркутске радиологического корпуса и выражает готовность при формировании программы по онкологии поддержать выделение средств Иркутской области на оснащение онкоцентра оборудованием.