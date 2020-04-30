Модульный медицинский корпус в Тайшете планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале текущего года

Тайшет, 05.05.20 (ИА «Телеинформ»), – На территории Тайшетской районной больницы ведется строительство модульного корпуса для пациентов с внебольничной пневмонией. Накануне, 4 мая, объект посетил глава региона Игорь Кобзев.

Проект по возведению модульного корпуса специализированного медицинского отделения для пациентов с внебольничной пневмонией, с полным медицинским оснащением и инженерным обеспечением реализует компания РУСАЛ.

Напомним, что договоренность о строительстве в Иркутской области таких центров была достигнута в ходе недавней встречи главы региона Игоря Кобзева с промышленником и меценатом Олегом Дерипаской.

– Готовность противостоять пандемии коронавируса – главная задача сегодня для нас всех. Три медицинских учреждения будут построены в регионе компанией РУСАЛ, один из них здесь, в Тайшете. Такие проявления социальной ответственности бизнеса для Приангарья очень важны, – сказал Игорь Кобзев.

Сейчас на месте возведения центра идут активные работы по выемке грунта под фундамент. В третьем квартале текущего года объект будет сдан в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В строительстве используются быстровозводимые конструкции, что позволяет уложиться в сжатые сроки. Технология полностью соответствует всем требованиям надзорных органов по медицинской и инженерной безопасности. После пандемии медучреждение переоборудуют в иммунологический центр.

Объект представляет собой одноэтажное здание, рассчитанное на 30 койко-мест, с приемно-диагностическим отделением, боксами для пациентов, отделением реанимации и интенсивной терапии. В центре будут оснащены кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установят аппараты искусственной вентиляции легких.

Особое внимание уделят безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы будут иметь отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию будет осуществляться через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.

Стоимость возведения медицинского центра – 400 млн рублей. В целом в строительство трех медцентров в Иркутской области РУСАЛ инвестирует около 1,5 млрд рублей.

Игорь Кобзев также оценил строительство жилого микрорайона для сотрудников Тайшетского алюминиевого завода и Тайшетской анодной фабрики. На первом этапе планируется построить четыре дома на 368 квартир. Первые новоселы заедут в них в 2021 году. Всего за три этапа строительства будет возведено 15 блок-секций на 792 квартиры.

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