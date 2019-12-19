|Недвижимость
|20.12.2019
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На берегу Байкала в Листвянке требуют снести деревянные беседки
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Иркутский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Природоохранная прокуратура через суд требует снести деревянные беседки на берегу озера Байкал в посёлке Листвянка Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского районного суда.
Известно, что беседки принадлежат индивидуальной предпринимательнице. Объекты находятся в границах 20-тиметровой береговой полосы озера Байкал и ограничивают свободное передвижение людей.
В связи с этим Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Иркутский районный суд с иском в интересах неопределённого круга лиц к индивидуальному предпринимателю, требуя освободить земельные участки.