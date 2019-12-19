На берегу Байкала в Листвянке требуют снести деревянные беседки

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области более 12 тысяч человек, пострадавших от паводка, получили выплаты по 4481 свидетельству на сумму 13,2 млрд рублей. Всего выдано 6816 свидетельств (19592 человека, 20 млрд рублей) на предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Об этом сообщил сегодня губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко.