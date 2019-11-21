На ближайшем заседании думы Братска рассмотрят перевод земли под аквапарк в необходимую категорию

Братск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На ближайшем заседании думы Братска рассмотрят вопрос перевода земельного участка под аквапарк из категории «леса и лесопарки» в категорию «объекты отдыха, спорта, досуга». Об этом сообщили на депутатских слушаниях, которые прошли 19 ноября, пишет пресс-служба администрации Братска.

В мае 2019 года на четвертом Братском экономическом форуме администрация города подписала соглашение с компанией «АкваБратск» о строительстве развлекательного комплекса с инфраструктурой для игр на воде стоимостью 450 миллионов рублей. Затем в интернете появились эскизы уникального для Братска объекта. Его, кстати, планируют возвести на участке возле дома №29 на улице Советская.

Жители города одобрили проект на публичных слушаниях в августе 2019 года.

По итогам слушаний депутаты единогласно решили включить в повестку ближайшего заседания думы вопрос о переводе требуемого земельного участка в нужную категорию. Это необходимо для начала реализации проекта.