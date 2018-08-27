|Недвижимость
|28.08.2018
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На БЦБК запретили демонтировать оборудование
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Байкальск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд запретил демонтировать производственное оборудование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее инспекторы установили, что при выводе из эксплуатации зданий и сооружений предприятия, а также при демонтаже производственного оборудования нарушалось законодательство об охране окружающей среды. В частности, отсутствовала проектная документация по организации и проведению работ с предусмотренными мероприятиями по восстановлению природной среды.
Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете деятельности комбината в отсутствие проектной документации, которое было рассмотрено и удовлетворено. Ответчик, не согласившись с позицией прокуратуры и вынесенным решением, обжаловал судебный акт в апелляционном порядке.
Судебной коллегией Иркутского областного суда решение Слюдянского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОАО «БЦБК» без удовлетворения.
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