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28.08.2018

На БЦБК запретили демонтировать оборудование

Байкальск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд запретил демонтировать производственное оборудование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее инспекторы установили, что при выводе из эксплуатации зданий и сооружений предприятия, а также при демонтаже производственного оборудования нарушалось законодательство об охране окружающей среды. В частности, отсутствовала проектная документация по организации и проведению работ с предусмотренными мероприятиями по восстановлению природной среды.

Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете деятельности комбината в отсутствие проектной документации, которое было рассмотрено и удовлетворено. Ответчик, не согласившись с позицией прокуратуры и вынесенным решением, обжаловал судебный акт в апелляционном порядке.

Судебной коллегией Иркутского областного суда решение Слюдянского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОАО «БЦБК» без удовлетворения.

СПРАВКА:

  • БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина – вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы. Они представляют серьезную опасность экологии Байкала. Сметная стоимость работ по их ликвидации составляет 5,9 млрд рублей.
  • В 2017 году Минприроды Иркутской области и Росгеология заключили контракт на рекультивацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. К работам корпорация планировалось приступить в 2018 году и завершить её за три года.  По контракту в 5,9 млрд рублей, работы будут вестись на восьми картах.
  • Существующий проект, который является переработкой предложения «ВЭБ Инжиниринг» 2013 года, на общественных слушаниях в Байкальске 13 ноября вызвал критику некоторых учёных. Глава «Росгеологии» Роман Панов заявлял, что предложения специалистов однозначно будут учитываться. Также он заявлял, что предприятие рассматривает и альтернативные варианты решения вопроса. Недавно стало известно, что новая технология предложена.

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