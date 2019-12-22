|Недвижимость
|23.12.2019
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На DomClick.ru появилась отдельная страница о каждом многоквартирном доме в России
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Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На DomClick.ru появилась отдельная страница о каждом многоквартирном доме в России.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, теперь на ресурсе при поиске подходящей квартиры пользователь видит не только конкретное объявление, но и подробную и правдивую информацию о доме, в котором находится интересующая его квартира:
• фотографии фасадов, территории, подъездов и лифтов;
• фотографии планировок квартир;
• рейтинг, оценки и отзывы жильцов дома;
• информация об управляющей компании;
• возможность вступить в сообщество и пообщаться с соседями;
• характеристики дома;
• форум для общения жильцов дома;
• список объявлений в доме.
Перейти на карточку дома можно при поиске на карте из метки.
Также пользователь может подписаться на объявления в выбранном доме и своевременно узнать, когда появится новое предложение.
– Раньше при поиске жилья пользователи получали информацию только о квартире. Подробности о доме, в котором продается квартира, было крайне трудно найти. Обновление позволит миллионам пользователей получить правдивую информацию и отзывы о доме и быстрее найти подходящую квартиру, – говорит директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.