Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На DomClick.ru появилась отдельная страница о каждом многоквартирном доме в России. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, теперь на ресурсе при поиске подходящей квартиры пользователь видит не только конкретное объявление, но и подробную и правдивую информацию о доме, в котором находится интересующая его квартира: • фотографии фасадов, территории, подъездов и лифтов; • фотографии планировок квартир; • рейтинг, оценки и отзывы жильцов дома; • информация об управляющей компании; • возможность вступить в сообщество и пообщаться с соседями; • характеристики дома; • форум для общения жильцов дома; • список объявлений в доме. Перейти на карточку дома можно при поиске на карте из метки. Также пользователь может подписаться на объявления в выбранном доме и своевременно узнать, когда появится новое предложение. – Раньше при поиске жилья пользователи получали информацию только о квартире. Подробности о доме, в котором продается квартира, было крайне трудно найти. Обновление позволит миллионам пользователей получить правдивую информацию и отзывы о доме и быстрее найти подходящую квартиру, – говорит директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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