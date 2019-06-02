На капремонт школы №2 в Усть-Илимске выделено 27 миллионов рублей из областного бюджета

Усть-Илимск, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Три социально-значимых объекта посетил заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов во время рабочей поездки в Усть-Илимск.
Один из них - городская больница, которая была открыта в 1987 году. Здесь функционируют 17 стационарных отделений и отделение скорой медицинской помощи. Лечебное учреждение оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь населению Усть-Илимска и Усть-Илимского района. В учреждении необходимо провести капитальный ремонт.
- За последний год выделено около 40 миллионов рублей для оснащения этой больницы, но потребности еще больше. Мы договорились, что совместно с министром здравоохранения Иркутской области разработаем дорожную карту по реализации потребностей, которые сегодня были озвучены. Это и оборудование, и капитальный ремонт отдельных конструкций, - сказал заместитель губернатора.
Дмитрий Чернышов побывал на стадионе «Лесохимик», построенном также в 1987 году. Сейчас объект используется для проведения тренировочных занятий отделения областной специализированной спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» и отделения муниципальной спортивной школы «Лесохимик». С 2015 по 2019 годы здесь было установлено современное ограждение, отремонтированы осветительные мачты, проведен косметический ремонт раздевалок, восстановлена система вентиляции.
В рамках проекта АО «Группа Илим» «Большой Усть-Илим», который предполагает, в частности, развитие социальной инфраструктуры, принято предварительное решение о восстановлении городских стадионов вместе со строительством в муниципалитете дополнительных спортивных залов. На стадионе «Лесохимик» на условиях государственно-частного партнерства планируется провести укладку футбольного поля с дренажом для сброса поверхностных стоков и устройством искусственного покрытия с беговыми дорожками. Сейчас проекты в сфере физической культуры и спорта, разработанные в рамках проекта «Большой Усть-Илим», находятся на согласовании, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Проект «Большой Усть-Илим» глобальный, можно сказать, федерального характера. Для его реализации предполагается большой объем инвестиций – порядка 70 миллиардов рублей, создание 700-800 новых рабочих мест. Реализация подобных проектов в городах Иркутской области позволит им развиваться, - подчеркнул Дмитрий Чернышов.
Еще один объект - средняя общеобразовательная школа №2. В этом году образовательное учреждение отметило 50-летие со дня открытия, здесь обучаются 350 детей, из них 95 человек с ограниченными возможностями здоровья. С сентября 2019 года в школе откроют класс оборонно-спортивного профиля.
В 2019 году по инициативе губернатора Иркутской области Сергея Левченко из областного бюджета школе выделили средства на капитальный ремонт в размере 27 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют кровлю, часть отмостки, пищеблок, заменят оконные блоки.
- 27 миллионов рублей – это не все, что необходимо для этой школы. Здесь нужно еще заменить коммуникации, провести внутренний ремонт. После того, как муниципальное образование представит проект второго этапа капремонта, правительство Иркутской области сделает все, чтобы помочь и выделить дополнительные средства для этого объекта, - сказал заместитель губернатора.
Заларинский район, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Федеральный бюджет выделил 100 млн рублей на строительство жилого корпуса Заларинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы планируют провести в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В бюджет Иркутской области на 2019 год заложили 100 млн рублей на расселение первого из домов опасной 1-335 серии. Работы будут проводить по программе «Доступное жильё». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска настаивают на скорейшем расселении дома по адресу ул. 4-я Железнодорожная, д. 32 литера А. На его месте предполагается построить дополнительный корпус школы №63.
Москва, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе 29 мая состоялось заседание межфракционной рабочей группы «Байкал», возглавляемой депутатом от Иркутской области Сергеем Теном. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Число членов совета директоров «УКСа Иркутска» необходимо увеличить до шести человек и половину мест отдать депутатам думы. Пока в нём работает только один народный избранник – Ирина Ежова. Решение приняли на депутатских слушаниях 29 мая.
Боханский район, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа подтвердил, что здание детского сада в Боханском районе куплено незаконно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области отложил рассмотрение иска Байкальской природоохранной прокуратуры о признании недействительным договора аренды земельного участка для строительства завода по розливу питьевой воды «АкваСиб» в поселке Култук на берегу озера Байкал.
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 мая проходит очередное заседание Арбитражного суда Иркутской области по иску о признании незаконным договора об аренде земли под строительство завода по розливу воды в Култуке.
Куйтунский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтуне по-прежнему не решён вопрос со строительством виадука и пешеходного перехода. Тему обсудили на заседании комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Иркутской области.
Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть вопросов обсудили на заседании постоянной комиссии думы Иркутска по градостроительству, архитектуре и дизайну в мае. Были рассмотрены планы по строительству, ремонту и реконструкции ряда объектов на территории города.
Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Иркутска подготовлена проектно-сметная документация на выполнение работ по реконструкции стадиона на территории школы №73, расположенной на улице Радищева, 132.
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за январь – апрель 2019 года ввод жилья составил 228 тысяч 894 квадратных метро, включая индивидуальное жилищное строительство. Это 23% от плана, установленного на 2019 год, сообщает пресс-служба губернатора.
Тверь, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Тверской области напоминает, что с 4 августа 2018 года вступил в силу новый порядок оформления права собственности на индивидуальные жилые и садовые дома. Об этом сообщает «Афанасий бизнес».
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области 22 мая в окончательном чтении приняли изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». Правками установлен новый порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – публичное предложение, сообщает пресс-служба регпарламента.
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая рабочие не вышли на строительство детсада по улице Сосновая. Это произошло из-за задолженности по оплате труда в связи с неоплатой денежных средств профильными министерствами Иркутской области, в том числе транзитных федеральных денег муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в Иркутской области сдано в эксплуатацию 987,5 тысяч квадратных метров жилья. Об этом заявила министр строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина на пленарной дискуссии в рамках «Байкальской строительной недели – 2019».
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ситуация по обеспечению детей-сирот жильем в Иркутской области оценивается как критическая, а действия органов исполнительной власти – как неудовлетворительные. Об этом представитель прокуратуры Иркутской области заявил на совещании о механизмах решения вопросов по снижению уровня социальной напряженности, связанной с низким качеством жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам, сообщает пресс-служба регпарламента.
Усть-Илимск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дорожную карту по размещению учреждений здравоохранения в Усть-Илимске обсудили депутаты на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите, которое прошло 21 мая под председательством Александра Гаськова. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Тайшет, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил детально разобраться в ситуации по дому для детей-сирот в Тайшете. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Концепцию развития Свердловского округа Иркутска в районе Студгородка ИРНИТУ разработали в Сибирской лаборатории урбанистики. По проекту предполагается создать кампус международного уровня, который бы дополнил и связал Студгородок, Академгородок и центр города.
Иркутский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - У мемориала жертв политических репрессий в поселке Пивовариха Иркутского района при реконструкции в первую очередь планируют построить звонницу и стену памяти, на которую нанесут более 16 тысяч фамилий репрессированных, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области создана рабочая группа по контролю за ходом реализации мероприятий по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
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