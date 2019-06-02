На капремонт школы №2 в Усть-Илимске выделено 27 миллионов рублей из областного бюджета

Усть-Илимск, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Три социально-значимых объекта посетил заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов во время рабочей поездки в Усть-Илимск. Один из них - городская больница, которая была открыта в 1987 году. Здесь функционируют 17 стационарных отделений и отделение скорой медицинской помощи. Лечебное учреждение оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь населению Усть-Илимска и Усть-Илимского района. В учреждении необходимо провести капитальный ремонт.



- За последний год выделено около 40 миллионов рублей для оснащения этой больницы, но потребности еще больше. Мы договорились, что совместно с министром здравоохранения Иркутской области разработаем дорожную карту по реализации потребностей, которые сегодня были озвучены. Это и оборудование, и капитальный ремонт отдельных конструкций, - сказал заместитель губернатора.



Дмитрий Чернышов побывал на стадионе «Лесохимик», построенном также в 1987 году. Сейчас объект используется для проведения тренировочных занятий отделения областной специализированной спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» и отделения муниципальной спортивной школы «Лесохимик». С 2015 по 2019 годы здесь было установлено современное ограждение, отремонтированы осветительные мачты, проведен косметический ремонт раздевалок, восстановлена система вентиляции.



В рамках проекта АО «Группа Илим» «Большой Усть-Илим», который предполагает, в частности, развитие социальной инфраструктуры, принято предварительное решение о восстановлении городских стадионов вместе со строительством в муниципалитете дополнительных спортивных залов. На стадионе «Лесохимик» на условиях государственно-частного партнерства планируется провести укладку футбольного поля с дренажом для сброса поверхностных стоков и устройством искусственного покрытия с беговыми дорожками. Сейчас проекты в сфере физической культуры и спорта, разработанные в рамках проекта «Большой Усть-Илим», находятся на согласовании, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



- Проект «Большой Усть-Илим» глобальный, можно сказать, федерального характера. Для его реализации предполагается большой объем инвестиций – порядка 70 миллиардов рублей, создание 700-800 новых рабочих мест. Реализация подобных проектов в городах Иркутской области позволит им развиваться, - подчеркнул Дмитрий Чернышов.



Еще один объект - средняя общеобразовательная школа №2. В этом году образовательное учреждение отметило 50-летие со дня открытия, здесь обучаются 350 детей, из них 95 человек с ограниченными возможностями здоровья. С сентября 2019 года в школе откроют класс оборонно-спортивного профиля.



В 2019 году по инициативе губернатора Иркутской области Сергея Левченко из областного бюджета школе выделили средства на капитальный ремонт в размере 27 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют кровлю, часть отмостки, пищеблок, заменят оконные блоки.



- 27 миллионов рублей – это не все, что необходимо для этой школы. Здесь нужно еще заменить коммуникации, провести внутренний ремонт. После того, как муниципальное образование представит проект второго этапа капремонта, правительство Иркутской области сделает все, чтобы помочь и выделить дополнительные средства для этого объекта, - сказал заместитель губернатора. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: дмитрий чернышов

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