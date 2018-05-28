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Недвижимость
29.05.2018

На капремонт здания ОПФР по Иркутской области будет выделено 13 миллионов рублей

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для выполнения капитального ремонта здания отделения ПФР по Иркутской области по адресу: город Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 92.

Общая сумма закупки составляет 13 041 920 рублей, средства будут выделены из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год.

На эту сумму планируется произвести ремонтно-строительные работы в санузлах, холлах, коридорах, лестничных клетках, сантехнические работы, ремонт кабинетов, отделку стен лифтовых шахт, замену светильников, а также благоустройство прилегающей к зданию территории. Работы на объекте должны быть завершены до 20 ноября 2018 года.

В настоящее время заявки на участие в торгах не принимаются, идет работа комиссии. Электронный аукцион пройдет 1 июня в 11:26 на площадке АО «ЕЭТП».

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