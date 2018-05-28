|Недвижимость
|29.05.2018
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На капремонт здания ОПФР по Иркутской области будет выделено 13 миллионов рублей
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Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для выполнения капитального ремонта здания отделения ПФР по Иркутской области по адресу: город Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 92.
Общая сумма закупки составляет 13 041 920 рублей, средства будут выделены из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год.
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