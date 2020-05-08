На месте «Чайки» в Иркутске всё-таки намерены построить поликлинику

Иркутск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Строительство поликлиники на месте бывшего иркутского кинотеатра «Чайка» будет лучшим и разумным решением. Об этом сообщается на странице врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в соцсети «Инстаграм».

– Новая поликлиника – насущная необходимость для этого микрорайона. Вокруг много жилых домов, строятся целые комплексы, а старая детская поликлиника на Шмидта, очевидно, морально устарела, – отмечается в сообщении. – Поэтому строительство нового медучреждения будет лучшим и разумным решением. Но и для молодежного центра мы обязательно найдем место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Иркутский кинотеатр «Чайка» был закрыт в 2018 году. С тех пор здание только разрушалось, а решение о том, что должно быть на этом месте, никак не могли принять. Среди основных предложений — молодежный центр и детская поликлиника. Новая поликлиника — насущная необходимость для этого микрорайона. Вокруг много жилых домов, строятся целые комплексы, а старая детская поликлиника на Шмидта, очевидно, морально устарела. Поэтому строительство нового медучреждения — будет лучшим и разумным решением. Но и для молодежного центра мы обязательно найдем место. #кобзевнасвязи#кобзев#игорькобзев Публикация от Игорь Кобзев (@kobzevnasvyazi) 10 Май 2020 в 4:00 PDT

Напомним, кинотеатр закрыли в 2018 году, а в прошлом году здание начали готовить к реконструкции для размещения на площадях молодёжного центра. Однако проект вызвал претензии со стороны депутатов думы, которые настаивали на строительстве поликлиники.