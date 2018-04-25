На месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске предлагают построить детский центр

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Район вокруг бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске планируют реконструировать, а само здание снести и построить детское учреждение дополнительного образования. Об этом на заседании думы Иркутска 26 апреля рассказал депутат, гендиректор АО «УКС Иркутска» Евгений Савченко.

Он напомнил, что «Чайку» закрыли по решению собственника. Он ещё в ноябре 2017 года пришёл к выводу, что кинотеатр нерентабелен и не представляет больше интереса для бизнеса. Кроме того, здание не выдерживает норм безопасности.

Помещения, которые были в собственности, владелец планирует продать, а те, которые были арендованы у города, вернутся муниципалитету. Общая площадь нового здания составит около 2 тысяч кв. метров, что больше, чем сейчас занимает «Чайка».

– Мы считаем, что в этом месте нужно возродить социальную функцию, чтобы дети этого района могли заниматься творчеством, – сказал Евгений Савченко.

Что касается реконструкции района, то речь идёт о строительстве здесь жилья.

Однако не все депутаты согласились с намерением сносить «Чайку». Юрий Коренев отметил, что в этом районе других досуговых заведений подобного плана нет и его закрытие и так большой удар по населению. Он признал, что сейчас люди действительно мало ходят в кинотеатры «из-за кризиса», но в будущем ситуация может резко измениться. Он предложил рассмотреть другие варианты развития территории и обсудить это с населением.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников также отметил, что целесообразно провести консультации с жителями.

– Может быть, мы возьмём нагрузку на бюджет, выкупим помещение у предпринимателей, коль скоро они расписались в своём бессилии. Это надо смотреть, – прокомментировал он.

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв пояснил, что предприниматели терпят убытки, в том числе, и из-за лицензионных требований. Если город возьмёт на себя обязанность сохранить функцию кинотеатра в «Чайке», то нужно понимать, что это будет такая же нагрузка на бюджет, как и любой социальный театр. Городу придётся не только содержать здание на должном уровне, но и покупать киноленты для проката.

Планировалось, что на заседании думы 26 апреля здание кинотеатра внесут в уставной капитал УКСа, однако, депутаты пока решили его исключить из перечня имущества, передаваемого предприятию.

Напомним, кинотеатр «Чайка» в Иркутске открылся 1 января 1974 года, а в 2002 году здание реконструировали. Однако 15 апреля здесь состоялись последние киносеансы.