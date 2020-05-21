На месте «Сибэкспоцентра» в Иркутске предложили построить школу

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Для решения острого дефицита школ в микрорайоне Солнечный рассматриваются несколько площадок под новое общеобразовательное учреждение, но у каждой есть свои проблемы. Депутаты думы Иркутска на заседании комиссии по градстроительству 22 мая предложили снести «Сибэкспоцентр» и построить на его месте школу на 800 мест. С инициативой выступил Виктор Ильичёв. Он предложил этот участок как альтернативный тому, что располагается рядом с бассейном «Солнечный», на котором настаивает депутат Александр Квасов. – В районе «Сибэкспоцентра» находится около 17 жилых комплексов, где живут 20-25 тысяч человек. Дети пешком ходят в гимназии №47 и 25, потому что транспортного сообщения нет. Они пересекают две громадные магистрали – улицу Байкальска и проспект Жукова. Это очень опасно. К тому же существующие школы уже так переполнены, что детей хватить ещё на два образовательных учреждения, – сказал Александр Квасов. Он считает, что территория рядом с бассейном – единственное место, где возможно построить школу на 1,2 тысячу учеников. Однако эта земля находится в собственности «Газпрома», там планируется возвести административное здание. К тому же, как отметила и.о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике назначена Олеся Куцакова, площади участка на такую большую школу там не хватит: он занимает 99 соток, а надо минимум 2,8-2,9 га. Та же история и с территорией «Сибэкспоцентра», где площадь также не позволяет разместить школу на 800 мест. По видению чиновников администрации Иркутска, самой перспективной площадкой для нового образовательного учреждения в Солнечном – территория участка, на котором планировали строить новую поликлинику. Он располагается неподалёку от «Сибэкспоцентра». Однако пока медучреждение построено не будет, город ничего сделать не сможет. Сейчас область не готова идти на раздел участка, поскольку тогда придётся заново готовить всю документацию на поликлинику. По словам Олеси Куцаковой. Участок можно разделить только после того, как будет построен медицинский объект. Вместе с тем, как сообщил Виктор Ильичёв, проект поликлиники не прошёл госэкоэкспертизу, потому перспективы строительства пока туманны, хотя аукцион на выбор подрядчика должны были отыграть в этом году. По мнению Александра Квасова, этот участок вообще не стоит рассматривать, поскольку на его территории есть минеральные источники и в будущем тут планируют создать водолечебницу. В итоге вопрос решено вынести на депутатские слушания в июне. Проблема с нехваткой школ в Солнечном, который активно застраивается, так и остаётся в подвешенном состоянии. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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