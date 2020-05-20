На новое отделение тулунской «инфекционки» из бюджета Приангарья выделят 30 миллионов рублей

Тулун, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На инженерную инфраструктуру нового отделения «инфекционки» в Тулуне из регионального бюджета будет выделено 30 млн рублей. Вопросы подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения до границ земельного участка врио губернатора Игорь Кобзев обсудил с представителями инвестора.

Как сообщает пресс-служба губернатора, объект строится и оснащается в рамках социального партнерства правительства Иркутской области и Сбербанка.

– В условиях пандемии мы все заинтересованы в том, чтобы таких объектов было больше и строились они как можно быстрее. Мы благодарны Сбербанку за реализацию этого проекта. В начале мая я побывал на строительной площадке в Тулуне. Помимо строительства нового отделения, нужно привести в порядок всю территорию больницы, – сказал Игорь Кобзев.

Строительство ведется по модульной технологии, которая позволяет значительно сокращать сроки. Новое отделение, рассчитанное на 28 коек, будет состоять из нескольких блоков. Лечебно-диагностический боксированный корпус обеспечит возможность совместного пребывания матери и ребенка.

Глава региона также предложил рассмотреть возможность использования технологий телемедицины при укомплектовании оборудованием нового корпуса.

– Эта тема сейчас актуальна. Таким образом, мы можем создать условия, чтобы врачи ФАПов при необходимости могли консультироваться с медиками других больниц, – сказал Игорь Кобзев.

В свою очередь, председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин рассказал о том, что в ближайшее время в Тулун прибудут первые модули для возведения инфекционного отделения городской больницы, начнется их монтаж и установка медицинского оборудования.

– Всю работу по строительству нового корпуса инфекционного отделения банк координирует таким образом, чтобы сдать объект как можно раньше. Тулун остро нуждается в такой поддержке, и мы намерены здесь построить современное медицинское учреждение, оснащенное по последнему слову техники. Это наш вклад в сохранение здоровья и спасение жизней жителей Тулуна, – сказал Александр Абрамкин.