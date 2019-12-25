На Ольхоне после капремонта открыли больницу

Ольхонский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон поле комплексного капитального ремонта открыли Хужирскую участковую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

После ремонта в больнице появились новые современные кабинеты терапевта, стоматолога, прививочный и смотровой, а также несколько палат и подсобных помещений. Проведена вентиляционная система. Отопление и водоснабжение будут автономными.

На 2019 год из областного бюджета на ремонт Хужирской участковой больницы было выделено около 20 млн рублей.

Во время ремонта коллектив врачей принимал пациентов в здании детской музыкальной школы, которое было предоставлено администрацией Хужирского МО.

В настоящее время ремонтные работы завершились и хужирские медики готовятся к переезду в обновленное здание.

Приём пациентов начнётся после завершения проверки учреждения на соответствие требованиям СанПиН.