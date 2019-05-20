На ремонт сельских спортзалов и клубов Иркутской области направят дополнительные деньги

Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Увеличить финансирование ремонта спортзалов и клубов на селе планируется в рамках корректировок бюджета Иркутской области в мае. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Как рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, 36 млн рублей бюджета будет выделено на текущий ремонт клубов в сельской местности, что позволит полностью закрыть потребность по данному виду работу, заявленную муниципалитетами к настоящему времени. Аналогичным образом предлагается удовлетворить все заявки сельских поселений на ремонт спортивных залов в сельских школах школах.

Еще 23 млн рублей предлагается выделить на строительство спортивных площадок в сельской местности, заявки на которые ожидают своей очереди. Эти мероприятия позволят решить массу проблем в тех населенных пунктах, которые получат эти средства. Территории не будут ждать следующего года, а выполнят ремонты и постоят спорт объекты уже в этом году, говорят в Законодательном собрании Иркутской области.

Кроме того, в три раза, до 63 млн рублей будут увеличены расходы на приобретение водовозных машин. Многие муниципальные образования, несмотря на заявленную потребность, не могут получить эту технику в течение нескольких лет.

В законопроекте предусмотрены средства на строительство клуба в селе Молька Усть-Удинского района. Как рассказала Наталья Дикусарова, в соответствии с рейтингом, по которым оценивается потребность муниципальных образований, село должно было получить эти средства ранее, однако финансирование не было выделено. В похожей ситуации оказался и Куйтунский район, который должен был получить средства на капитальный ремонт детских садов. В рамках корректировки бюджета финансирование будет предусмотрено.

Предусмотрены средства на строительство клуба и в селе Троицк Заларинского района. Кроме того, для Заларинского района будет выделено финансирование на капитальный ремонт здания районной больницы в посёлке Тыреть. В феврале этого года для принятия решения по ремонту в рамках рабочей поездки Наталья Дикусарова и заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Ольга Безродных посетили больницу, в которой после ремонта планируется открыть отделение паллиативной помощи на 10 коек для жителей этого и трех соседних районов.