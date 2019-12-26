На рынке «Пятачок» в Усолье-Сибирском устранили нарушения требований пожарной безопасности

Усолье-Сибирское, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд снял запрет с эксплуатации здания торгового центра «Пятачок», закрытого более полутора лет назад из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Напомним, в апреле 2018 года местная прокуратура обратился в суд с соответствующим иском к ООО «Промстроймаркет», которому «Пятачок» принадлежал на праве собственности. Тогда здания рынка запретили эксплуатировать до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности, градостроительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности в самовольно построенном здании «галерея-переход».

Решением суда от 26 июня 2018 года собственника здания обязали обеспечить наличие в ТЦ автоматической установки пожаротушения и планов эвакуации.

Как сообщает пресс-служба Усольского горсуда, в ноябре 2019 года представитель «Промстроймаркета» попросил снять запрет, представив документы о том, что недостатки и нарушения устранены. В частности, собственник изолировал комплекс зданий друг от друга противопожарными преградами и разделил их на пожарные отсеки, обеспечивающие предотвращение распространения пожара из одной части здания в другую. Также были дополнительно выполнены работы по обработке огнезащитным составом бесчердачного покрытия здания. Разработаны и смонтированы в помещениях торгового центра планшеты Планов эвакуации, соответствующие требованиям ГОСТа и согласованные с разрешительными органами.

Кроме того, восстановлена принудительная система противодымной вентиляции в покрытии здания торгового центра, с дистанционным запуском вентиляторов от кнопок ручного пуска, смонтированных у выходов из здания, выполнен монтаж автоматической установки сдерживания пожара. Собственник имущественного комплекса разработал специальные правила пожарной безопасности при эксплуатации здания «Торговый центр ООО «Промстроймаркет». Проведены другие работы, подтвержденные техническими заключениями, отчетами, актами освидетельствования и испытания. Представлено заключение по исследование систем противопожарной защиты в здании и акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, установлено, что в момент проверки все системы в работоспособном состоянии, освещение соответствует требованиям, качество огнезащитной обработки металлических маршей и элементов ступеней вновь возведенной лестницы на объекте, соответствует требованиям.

Все работы выполнены специализированными организациями, что подтверждено актами о приемке выполненных работ. Рассмотрев ходатайство, суд удовлетворил его.