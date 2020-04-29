На стройплощадке медцентра в Братске начали дезинфицировать спецтехнику

Братск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Будущий медицинский центр в Братске для лечения внебольничной пневмонии построят на средства РУСАЛа. Ранее вопрос о необходимости подобных учреждений в Иркутской области поднимался на встрече врио губернатора Игоря Кобзева с промышленником Олегом Дерипаской.

Поиском инвестора занималось правительство региона. Готовность выступить в таком качестве выразила компания РУСАЛ. Заказчиком всех проектов выступает Министерство здравоохранения региона, сообщается в сюжете БСТ.

Помимо Братска аналогичные госпитали будут построены ещё в двух городах присутствия металлургов – Шелехове и Тайшете. Стройплощадку в Братске уже начали защищать от вирусов.

С сегодняшнего дня вся техника, работающая на объекте, проходит дезинфекцию. Обработка гипохлоридом дважды в неделю обещает обезопасить стройку и помочь предотвратить распространение вируса.

Алексей Тюнин, представитель инвестора:

– В настоящий момент на площадке строительства отделения интенсивной терапии производятся земляные работы. Планируемый объём перемещаемых земляных масс у нас запланирован порядка тридцати тысяч метров кубических. В связи с этим сейчас очень напряжённый трафик грузового транспорта проходит через территорию ГБ-5. Принято решение для профилактики распространения вирусных инфекций производить дезинфекцию территории, прилегающей к строительству. Также будет обрабатываться вся строительная техника и грузовой транспорт.

После полной нормализации эпидемиологической ситуации в регионе здание будет перепрофилировано под иммунологический центр.