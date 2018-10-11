ОНФ попросил Генпрокуратуру и СК проверить мошеннические схемы выдачи лицензий на реставрационную деятельность

Москва, 12.10.18 (ИА "Телеинформ"), – В Общероссийский народный фронт (ОНФ) приходят сообщения из регионов о махинациях с выдачей лицензий Министерства культуры РФ на реставрационную деятельность. До 26 октября все организации, которые имели прежде бессрочную лицензию, должны ее переоформить, сообщает пресс-служба ОНФ. Предполагалось, что соблюдение этого требования очистит рынок от неквалифицированных подрядчиков. Вместо этого появились фирмы, предлагающие всем желающим «оформить лицензию недорого» и утверждающие, что с проверками из Минкульта «проблем не будет». ОНФ обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой разобраться с этими мошенническими механизмами. Осенью 2017 года вступили в силу изменения в положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ, которые утвердило правительство РФ. По этому документу все обладатели бессрочной лицензии Министерства культуры РФ на реставрационную деятельность должны были переоформить ее до 26 октября 2018 года. В ходе совещаний, которые Народный фронт провел в нескольких регионах, эксперты-реставраторы объясняли эту внезапно возникшую необходимость коррупционным скандалом в Министерстве культуры РФ – так называемым «делом реставраторов», который разгорелся в 2016 году. Тогда на скамье подсудимых оказался заместитель министра культуры РФ. Чиновника признали виновным в хищении более 164 млн руб. при реставрации архитектурных памятников. «Наши эксперты отмечают, что прежние бессрочные лицензии на реставрационную деятельность получили буквально все кому не лень. В том числе фирмы, которые не имеют ни нужного опыта работы, ни квалифицированных кадров. Переоформление лицензий должно было очистить рынок от таких компаний, но, по оценкам самих реставраторов, этого опять не произошло», – сообщил эксперт Общероссийского народного фронта Павел Жбанов. В начале этого года число выданных лицензий на реставрацию достигало пяти тысяч. Все они должны быть переоформлены, если организация планирует продолжать заниматься этой деятельностью. Но новые лицензионные требования оказались более строгими и требуют от фирмы-соискателя, чтобы она не только предоставила копии дипломов сотрудников и документов об уровне их квалификации, но и подтвердила стаж их работы с в сфере реставрации, соблюла ряд других требований. Новым правилам соответствуют далеко не все организации. Но тут им на помощь пришли некие фирмы, которые открыто предлагают оформить лицензию «без проблем и недорого». Чтобы убедится в этом, достаточно набрать соответствующий поисковый запрос в интернете. В распоряжении ОНФ имеется переписка с одной из таких предприимчивых фирм, а также официальный прайс-лист на ее услуги. Так, получить лицензию с фиктивно оформленными специалистами обойдется примерно в 300 тыс. руб. Удостоверение о повышении квалификации по реставрации обойдется в 15 тыс. руб., а диплом по требуемой специальности – 13 тыс. руб. Схема всегда одна и та же. Посредник предлагает реставрационной организации «урегулировать вопрос» с отсутствием в штате специалистов нужной квалификации и при этом утверждает, что, если нагрянет выездная проверка Минкульта, «проблем не будет». При этом посредник ссылается на «административный ресурс», благодаря которому лицензия будет переоформлена «без проблем». «Квалифицированных реставраторов в стране не так много. Их персональные данные известны и профильным профессиональным объединениям, и Минкульту. Эти люди могут даже не знать, что их имена используют для фиктивного оформления в коммерческих организациях. Аналогичная мошенническая схема использовалась, к примеру, когда в стране появилось требование к строительным фирмам состоять в саморегулируемых организациях. Ведь для вхождения в СРО также нужно иметь в штате специалистов с конкретным уровнем квалификации», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Кировской области, председатель правления регионального объединения строителей Дмитрий Сергеев. Всю информацию Общероссийский народный фронт направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность деятельности таких фирм-посредников и их возможную связь с сотрудниками федеральных министерств, сообщает пресс-служба ОНФ. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков онф

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