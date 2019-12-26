Неосвоенные средства федерального бюджета, направленные на строительство социальных объектов, вернут в Приангарье

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева проведена рабочая встреча в министерстве просвещения РФ. На встрече обсудили проблемные строящиеся социальные объекты сферы образования в Иркутской области. Таких объектов в регионе более десяти.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по каждому из объектов разбирались отдельно. Причина недостроя, как правило – недобросовестность подрядчика и слабый контроль со стороны чиновников. Деньги по нереализованным проектам придется возвращать и оплачивать штраф за нерациональное использование средств федерального бюджета. Игорь Кобзев добился договоренностей о возврате федеральных денег обратно в бюджет области, это позволит достроить проблемные объекты и сдать их в 2020 году в эксплуатацию.

Также на встрече обсуждали проблемные социальные объекты, которые строятся в зоне ЧС. Речь идет о школе в поселке Шумский, детском садике №3 в Нижнеудинске и детском садике «Аленушка» в Тулуне. Сроки сдачи были запланированы на октябрь текущего года, но подрядчики не справились. Результат отрицательный, воспитанники не могут ходить в детский сад по месту жительства, а школьники обучаются в стесненных условиях. Игорь Кобзев заявил, что уделит этой проблеме особое внимание, разберется с ситуацией и в будущем году эти объекты будут сданы.