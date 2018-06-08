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09.06.2018

Николай Николаев: «Невозможно решить проблемы обманутых дольщиков, если не поставить точку в самой возможности их появления»

Москва, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Госдумы предлагают ряд мер, стимулирующих строительные компании переходить от привычных сделок долевого строительства жилья на использование безопасного для граждан финансового инструмента – эскроу-счетов. С этой целью предлагается повысить тарифы в компенсационный фонд. Об этом по итогам парламентских слушаний в Госдуме, посвященных вопросу законодательного обеспечения перехода к новым формам финансирования жилищного строительства, сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

– Нам нужно стимулировать застройщиков к тому, чтобы они как можно быстрее переводили свои проекты на систему эскроу-счетов. Самым очевидным экономическим стимулом для этого является повышение тарифов в компенсационный фонд. Мы предлагаем увеличить тарифы до 3% с 1 октября этого года и до 6% – с 1 января», – заявил Николай Николаев.

Он отметил, что поправками также вводится норма, согласно которой с 1 июля 2018 года при привлечении средств граждан в долевое строительство для строительных компаний вводится добровольный порядок перехода на эскроу-счета, а с 1 июля 2019 года – обязательный.

– Мы предлагаем защитить средства граждан на эскроу-счетах в размере до 10 млн рублей через агентства по страхованию вкладов. В результате, если человек кладет эти средства на счет, покупает будущую квартиру, его средства застрахованы. Даже если банк разорится, если застройщик разорится. Средства граждан в этой системе будут переходить застройщику только после того, как объект будет сдан в эксплуатацию, – резюмировал Николай Николаев.

Кроме того, невозможно решить проблемы обманутых дольщиков, если не поставить точку в самой возможности их появления, считает председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, который также возглавляет профильную рабочую группу.

– Мы видим, что даже та статистика, которая ведётся инициативными группами, показывает, что за прошедшие 10 лет через различные инициативные и рабочие группы прошло более 200 тысяч человек. Это сизифов труд, потому что на сегодняшний день у нас уже столько же действующих обманутых дольщиков. То есть проблемы одних решаются, но появляются новые, – констатировал парламентарий.

Нужно не только дать не остановиться жилищному строительству, но и подтолкнуть рынок к развитию, отметил он.

– Ко второму чтению законопроекта Правительство подготовило поправки, которые содержат две основные нормы: это возможность строить дома по нескольким разрешениям на строительство в рамках одного проекта планировки, и возможность застройщикам привлекать целевые банковские займы с установлением ограничений по их объёму, чтобы кредит не был механизмом по выводу средств, – отметил Николай Николаев.

24 января Госдума приняла в первом чтении внесённый в ноябре 2017 года законопроект, ужесточающий контроль над долевым строительством в России. Законопроектом устанавливается запрет на привлечение средств граждан для строительства жилья через жилищно-строительные кооперативы или выпуск жилищных сертификатов.

СПРАВКА:

  • Эскроу-счет – это специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств. В жилищном строительстве чаще всего это трехсторонний договор между застройщиком, покупателем жилья и банком. Покупатель кладет деньги на эскроу-счет, застройщик их получает в момент передачи квартиры. Это позволяет избежать недобросовестности со стороны застройщика.

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