Новая пожарная часть открылась в Иркутской районе

Иркутский район, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Новая пожарная часть открылась в поселке Пивовариха Иркутского района 17 апреля. На открытии объекта побывал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Поселок Пивовариха давно нуждался в пожарной части. Иркутский район – один из самых густонаселенных и развивающихся области, здесь постоянно растет количество населения, появляются новые социальные объекты.

Пожарная часть будет обеспечивать защиту десяти населенных пунктов с общей численностью жителей 47,5 тысяч человек, и дачно-садоводческих товариществ вдоль Голоустненского тракта.

На строительство объекта из областного бюджета было выделено более 11 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Сооружение построено по технологии модульного типа. Первый подобный объект был возведен в 2013 году в поселке Тальцы, и технология уже показала свою эффективность. Правительством Иркутской области принято решение о дальнейшем ее использовании для строительства быстровозводимых депо.

Кроме того, в 2020 году в Иркутской области планируется поставка и устройство еще пяти новых пожарных депо для уже существующих пожарных частей на общую сумму 73 млн рублей.

– Пожароопасный сезон только начинается. Мы сегодня проехали, посмотрели, оценили риски, что ждет нас в мае-июне. Нам нужно подготовиться с таким расчетом, чтобы пожаров было как можно меньше. Активные участники тушения пожаров, а главное – их профилактики, по окончании пожароопасного периода будут представлены к ведомственным государственным наградам, – отметил Игорь Кобзев.

Также глава Иркутской области проверил готовность добровольного пожарного отряда на территории поселка Молодежный. Всего в Батарейской казачьей пожарной команде 26 человек, в основном это стройотрядовцы и студенты-добровольцы.

Есть у отряда и трудности – на данный момент содержание транспорта, обмундирование, страховку оплачивают сами волонтеры. Игорь Кобзев поручил региональному Министерству лесного комплекса рассмотреть вопрос сотрудничества добровольцев и правительства Иркутской области в тушении лесных пожаров, а также возможность оказания поддержки пожарным дружинам.