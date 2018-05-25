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Недвижимость
27.05.2018

Новый Дом культуры в Большом Луге планируют сдать раньше срока

Шелеховский район, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Подрядчик намерен построить Дом культуры в посёлке Большой Луг Шелеховского района раньше, чем предполагается контрактом.

Объект строят взамен сгоревшего в 2001 году клуба. К работам приступили в 2017 году. Как сообщает пресс-служба районной администрации, к строителям у заказчика претензий нет, они работают ударно и качественно. На объекте еженедельно проводится штаб с участием представителей застройщика, строительного контроля и авторского надзора, администраций района и посёлка.

Подрядчик намерен освоить годовой лимит финансирования уже в августе и по возможности его увеличить за счёт 2019 года, чтобы досрочно сдать объект. Общая стоимость строительства составляет 97,5 млн рублей.

В двухэтажном Доме культуры разместятся актовый зал на 150 мест, вестибюль, раздевалка и касса, гримёрная, помещения для проведения кружковых занятий и вспомогательные помещения. Проектом предусмотрено создание условий для маломобильных групп граждан и инвалидов: пандусы, специальные места в зрительном зале, туалет для инвалидов, лифт. Клубный комплекс благоустроят, озеленят и сделают проезды и огородят по периметру.

В этом году также планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), которое должно завершиться в 2020 году. Средства на строительство выделены, сейчас завершается подготовка необходимых конкурсных документов. В ближайшее время планируется открыть и новый детсад.

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