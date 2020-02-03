Новый ФОК хотят построить в иркутском микрорайоне Зеленый

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Минобороны РФ передало в собственность Иркутска участок, на котором расположена школа №31. Свободная часть территории подходит для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба мэрии.

– Чтобы была возможность развивать Зеленый, КУМИ неоднократно обращался в Минобороны России с просьбой осуществить раздел земельного участка под объектами инженерной и социальной инфраструктуры с соблюдением норм земельного и градостроительного законодательства России. Совместная с министерством работа ведется в течение нескольких лет, и сегодня мы выполнили все необходимые требования для передачи объектов, – отметила заммэра-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, по плану процесс оформления переданного земельного участка для строительства ФОКа будет завершен в течение месяца. После этого будут заложены средства в бюджет города на проектирование и строительство спортивного объекта.

Кроме того, горадминистрация продолжает взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации с целью передачи земельного участка под жилым микрорайоном Зеленый в целом, включая жилые дома, проезды, дороги, междомовые территории, исключая военные объекты.

Напомним, в 2017 году в собственность муниципалитета были переданы ветхие сети теплоснабжения микрорайона Зеленый, в 2018 году – здание котельной, в которой из семи котлов ни один не отвечал техническим требованиям. За два года заменено более 12 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайона, на теплоисточник приобретено и установлено четыре котла, выполнен текущий и капитальный ремонт существующего оборудования.