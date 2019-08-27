Новый микрорайон в затопленном Тулуне рассчитывают достроить до 1 октября

Тулун, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Микрорайон индивидуальной жилой застройки Березовая Роща в Тулуне должен быть сдан до 1 октября 2020 года, такую задачу поставил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. К работам сейчас приступают шесть компаний, сообщает пресс-служба главы региона.

На совещании со строительными организациями, работающими в зоне, пострадавшей от наводнения, было объявлено, что жители Тулуна уже подают заявления, высказывая желание приобрести дома в Березовой Роще. Таких заявлений в настоящее время набралось на строительство целой улицы. Всего на участке общей площадью 423,9 га планируется построить «под ключ» 2,5 тысячи индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в 15 соток. За счет средств областного бюджета будет построена школа на 1275 мест и два детских сада.

Также Сергей Левченко поручил подобрать 30 участков в Тулуне и шесть – в Нижнеудинске – под строительство индивидуальных жилых домов для ветеранов боевых действий.