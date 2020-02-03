Новое здание студенческой поликлиники в Иркутске предложил построить Сергей Сокол

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо построить новое здание для студенческой поликлиники в Иркутске. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во время рабочего визита в поликлинику №11, расположенную на улице Бурлова в областном центре.

– Никакие капитальные ремонты здесь кардинально ситуацию не изменят – для студенческой поликлиники нужно другое современное здание. Мы проработаем этот вопрос вместе с министерством здравоохранения и депутатами думы Иркутска. Надо определиться с земельным участком под новое здание. Правобережный округ сегодня активно застраивается, а поликлиники здесь находятся в старых приспособленных зданиях, – подчеркнул Сергей Сокол.

Как сообщает пресс-служба ЗС, и.о. главного врача медучреждения Лариса Попова рассказала, что поликлиника располагается в двух зданиях – на улице Лермонтова и на улице Бурлова, в последнем обслуживаются студенты с правого берега. Всего к поликлинике прикреплены 39 тысяч человек, из них 30 тысяч – студенты.

Здание на улице Бурлова было построено в 1938 году, там располагался санаторий. В 1981 году в приспособленном здании открылась поликлиника. До настоящего времени там проводился только текущий ремонт. Часть помещений в настоящее время признана аварийными. Кроме того, здание не соответствует современным стандартам. По словам и.о. главврача, площадь поликлиники должны быть примерно вдвое больше.