Олег Ярошенко: «тормозить» строительство нового корпуса тубдиспансера в Иркутске в планах нет

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Откладывать строительство нового здания противотуберкулёзной больницы на 600 коек в Иркутске в микрорайоне Синюшина гора не планируется. Об этом 5 июня на сессии Заксобрания региона заявил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

– У нас другого пути, как строить эту больницу, нет. Нельзя это переносить на три-пять-семь лет. Мы исчерпали внутренние силы и резервы по снижению заболеваемости и смертности. Без ликвидации дефицита коечного фонда мы этот вопрос не решим, – сказал чиновник. – Вот даже открытие детского санаторного комплекса в Слюдянке. Мы этих детишек, которых восстановили, реабилитировали после 8-10-месячного лечения в детской туберкулёзной больнице, возвращаем в очаги туберкулёза, к взрослым носителям, которым негде лечиться.

Министр заверил, что объект абсолютно безопасен, надёжен и отвечает современным стандартам СанПина, строительных норм и правил. Что касается опасений местных жителей, то, по мнению Олега Ярошенко, выслушать необходимо все стороны, но решение должно быть взвешенным.

– Нахождение таких учреждений в городе не редкость. У нас и Москва, и Санкт-Петербург, и Чита, и Улан-Удэ, и десятки городов имеют диспансеры в центре города, потому что люди должны иметь доступ к проезду, куда-то их выселять не отвечает целям лечения, – говорит министр. – Даже в посёлке Усть-Орда здание стоит в центре, но оно не стало дополнительным источником заражения, а наоборот способствовало резкому снижению уровня заболеваемости.

Напомним, ранее вице-спикер областного парламента Андрей Лабыгин от имени жителей своего избирательного округа обратился к властям региона с просьбой перенести строительство противотуберкулезного диспансера с территории микрорайона Синюшина гора за пределы Иркутска.

СПРАВКА:

Противотуберкулёзное учреждение в микрорайоне Синюшина гора находится с мая 1940 года. Изначально это был туберкулезный санаторий, с 2007 года в соответствии с распоряжением администрации Иркутской области стал иркутским филиалом №3 Иркутской областной клинической туберкулезной больницы. За учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования закреплена территория площадью 7,9 гектара.