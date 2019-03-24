Ольга Окунева: Законопроект об «ипотечных каникулах» направлен на защиту граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Москва, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Госдума на пленарном заседании в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба «Единой России». Оперативное рассмотрение и принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об ипотечных каникулах говорит о том, что инициативы президента России Владимира Путина по «ипотечным каникулам» будут реализованы в максимально короткие сроки. Об этом рассказала координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

– Прежде всего законопроектом закреплен срок действия «льготного периода» по ипотечному продукту, в текущей редакции он составляет до шести месяцев. Еще немаловажным моментом является закрепление обязанности кредитора рассмотреть заявление на предоставление «льготного периода» в кратчайшие сроки, решения по этим заявлениям должны быть доведены до граждан-заемщиков всего в течении пяти дней. Также важным является тот момент, что при использовании «льготного периода» условия по ипотеке не меняются, размеры платежей остаются прежними, а не внесенные платежи по «льготному периоду» просто переносятся на конец срока возврата кредита. Это очень важно, так как позволяет при использовании гражданами «льготного периода» не ухудшать первоначальных условий ипотечных обязательств, – пояснила Ольга Окунева.

Председатель регионального общественного совета партийного проекта «Крепкая семья», заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан считает, что законопроект дает возможность людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не лишиться единственного жилья и продолжить выплату по ипотеке после преодоления тяжелого материального положения, что, конечно, является хорошей поддержкой власти для жителей региона.

– Проект федерального закона предлагает предоставить возможность гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и имеющим в собственности жилое помещение в ипотеке получить отсрочку платежей, так называемые, «ипотечные каникулы». При этом «каникулы» могут достигать шести месяцев. По выбору гражданину предоставляется право снизить размер платежа на этот период либо быть освобожденным от уплаты. Кроме этого в период действия льготы никто не сможет изъять переданное в залог единственной жилье. Для семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию отсрочка платежей – возможность не потерять жильё, преодолеть трудности, – отметила Татьяна Плетан.

– Важным достижением является расширение перечня жизненных обстоятельств, по которым может быть получен льготный период: признание заемщика инвалидом, смерть близкого родственника – кормильца, временная нетрудоспособность, снижение заработной платы заемщика или даже его супруги, – резюмировала Ольга Окунева.