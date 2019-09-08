ООО "Энергострой" выиграло тендер на строительство новой детской поликлиники и женской консультации в Иркутске

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - 5 сентября стали известны итоги электронного аукциона по выбору подрядчика для строительства детской поликлиники на 400 посещений и женской консультации на 200 посещений в Иркутске.

В торгах принимали участие две компании - ООО СК "Энергострой" и ООО СК "ВостСибСтрой". По итогам аукциона контракт стоимостью 1 миллиард 501 миллион 906 тысяч 998 рублей будет заключен с компанией "Энергострой".

Напомним, детская поликлиника и женская консультация должны быть построены до 25 ноября 2021 года. Объект представляет собой комплекс из трех блоков, который будет располагаться в квартале улиц Украинская, Просвещения, Авиастроителей и Жукова в Ленинском районе Иркутска. В двух блоках здания разместится детская поликлиника, еще в одном - женская консультация и помещения административно-служебного назначения, а также две лаборатории (клинико-диагностическая и бактериологическая). В детской поликлинике проектом предусмотрено отделение восстановительной медицины с бассейном, служба неотложной помощи, аудитории клинической кафедры для студентов, помещения консультативно-диагностического отделения, подростковое отделение, стоматологическое, отделение неонатологии, лучевой диагностики и тд.