Откапиталить и достроить в 2018 году планируют 16 школ Приангарья

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области до конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию семь общеобразовательных школ, еще в девяти предполагается закончить капитальный ремонт.

– Всего в Иркутской области сейчас идет строительство и реконструкция 15 объектов общего образования. Капитальный ремонт за счет средств из облбюджета – в 39 школах. На это выделено 2,6 млрд рублей, – сообщила 29 августа на пресс-конференции министр Иркутской области Валентина Перегудова.

По ее словам, достроить предполагается школу № 19 в Свердловском районе Иркутска на 1125 мест, школу в поселке Горячий Ключ Иркутского района на 154 места, школу в ангарском Китое на 725 мест и школу в поселке Молодежный Иркутского района. кроме того, до конца года ожидается ввод в эксплуатацию следующих учреждений: школа в райцентре Усть-Удинского района на 520 мест, школа в селе Тутура Жигаловского района на 100 мест, школа в деревне Ныгда Аларского района на 120 мест. Кроме того, предполагается отремонтировать семь спортзалов.

Капитальный ремонт в 2018 году планируется закончить в школах Свирска, Киренска, поселка Кутулик Аларского района, в поселке Качуг и селе Харбатово Качугского района, поселке Семигорск Нижнеилимского района, селе Тангуты Нукутского района, селе Оса и в поселке Ново-Ленино Осинского района. Всего капремонт в этом году проводится в 40 учебных заведениях региона, на это из областной казны выделено 737 млн рублей.

– К 1 сентября не успеют ввести школу в поселке Маркова Иркутского района, учеников планируется подвозить в образовательные учреждения Смоленщины и Иркутска, – добавила Валентина Перегудова. – Кроме того, только в 2020 году будет запущен пристрой к иркутской гимназии №25.

К 2019-2020 годам в Иркутской области планируется достроить еще несколько школ. Это учреждения в поселке Целинный Нукутского района и селе Кривая Лука Киренского района – к их возведению приступили в 2018 году.

Также в эти годы, по словам Валентины Перегудовой, будут введены в эксплуатацию строящиеся школы в поселке Куйтун Куйтунского района, селе Покосное Братского района, поселке Мамакан Бодайбинского района, поселке Атагай Нижнеудинского района, Бирюсинске, а также долгострой в микрорайоне 7А Ангарска. Кроме того, за счет средств федерального бюджета планируется строительство школ в ЖК Луговое поселка Маркова.