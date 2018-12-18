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19.12.2018

Перед судом предстанут три братчанина, незаконно купившие права на чужую квартиру

Братск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех человек, обвиняемых в незаконном приобретении права на квартиру стоимостью 918 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по версии следствия, в июле 2017 года злоумышленники мошенническим путем купили право на чужое имущество – квартиру, принадлежащую жителю Братска, тем самым лишив его права на жилое помещение.

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