Пешеходный мост у ТЦ «Фортуна» в Иркутске выведут на набережную Ангары в этом году

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Спуск с пешеходного моста к набережной реки Ангара у «Фортуны» в Иркутске появится в этом году. Об этом доложил на слушаниях в думе Иркутска 27 мая главный архитектор города Сергей Александров.

Он напомнил депутатам, что ранее предприятие «Фортуна» подготовило проект благоустройства территории. В рамках муниципально-частного партнерства за последние два года в районе насосной станции было благоустроено 140 метров береговой линии.

– Сейчас оформляется спуск с пешеходного моста к набережной. В ближайшее время будут установлены ванты. Сразу после этого пешеходный мост будет выведен на территорию самой набережной, – сказал Сергей Александров.

По словам главного архитектора Иркутска, до конца октября 2020 года будет благоустроено еще 60 метров набережной – речь идет о круглой площади в ее конце.