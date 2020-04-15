План расселения аварийных домов на улице Пискунова в Иркутске должны составить до 20 апреля

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Механизм расселения жителей аварийных домов № 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 по улице Пискунова разрабатывают в администрации Иркутска. Многоквартирные дома включены в региональную адресную программу и будут расселены за счет средств Фонда ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, индивидуальный план для каждой из 65 нуждающихся семей планируют составить до 20 апреля. Такое решение принято на совещании под председательством вице-мэра Руслана Болотова с участием руководителей структурных подразделений администрации города и жителей аварийных домов.

Напомним, дома на улице Пискунова признаны аварийными в 2013 году. При этом земельные участки данных многоквартирных жилых домов и еще шести рядом стоящих вошли в границы реализации программы «Развитие застроенных территорий». Однако договорные обязательства не были исполнены в полном объеме. Администрация города ведет судебные разбирательства, в том числе о взыскании убытков, связанных с расселением граждан и сносом многоквартирных домов №125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 по улице Пискунова.

– Мы совместно с правительством Иркутской области работаем по расселению жителей девяти аварийных домов по улице Пискунова в рамках реализации программы «Жилище». Существуют следующие варианты расселения: приобретение квартир в новых домах или на вторичном рынке, либо выплата денежных средств на приобретение жилых помещений. Сейчас прорабатываем, какой из способов наиболее приемлем для каждой конкретной семьи. Планируем, что эти дома будут полностью расселены не позднее марта 2021 года, – подчеркнул вице-мэр Руслан Болотов.