По данным губернатора Сергея Левченко, выплаты по свидетельствам на жилье получили более 12 тысяч человек, пострадавших от паводка

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области более 12 тысяч человек, пострадавших от паводка, получили выплаты по 4481 свидетельству на сумму 13,2 млрд рублей. Всего выдано 6816 свидетельств (19592 человека, 20 млрд рублей) на предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Об этом сообщил сегодня губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

Также Сергей Левченко сообщил: по данным на 5 декабря, от граждан поступило 3130 заявлений на предоставление свидетельств на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений, передает пресс-служба главы региона. По 2278 заявлениям уже приняты положительные решения, по 1284 свидетельствам перечислены средства на общую сумму 235,4 млн рублей. Кроме того, 1051 гражданину, осуществляющему капитальный ремонт жилых помещений самостоятельно, произведено авансирование работ в размере 50% на сумму 163,5 млн рублей. По 223 свидетельствам оплата на проведение капитального ремонта произведена в полном объеме на общую сумму 70,9 млн рублей.

— Продолжает действовать один пункт долговременного размещения граждан, в нем размещено 76 человек, фактически проживают 73 человека, в том числе 17 детей и семь инвалидов. Из 76 граждан 56 человек получили свидетельства, у одного человека – документы на выписке свидетельства, 19 - не имеют право на свидетельство. В отношении данных граждан прорабатываются варианты приобретения им жилья. Всего на территориях затопления работало 17 ПВР, в которых проживало 1231 человек, - отметил глава региона.